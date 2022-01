Vidéo : Bernard Tomic assure avoir le Covid-19 en plein match de qualification à l'Open d'Australie

Scène surréaliste lors des qualifications de l’Open d’Australie. Alors que le cas de Novak Djokovic fait scandale à Melbourne, Bernard Tomic a fait parler de lui lors de sa rencontre perdue contre le Russe Roman Safiullin (6-1, 6-4), assurant en plein match avoir le Covid-19.

Ses propos et son attitude ne risquent pas de faire retomber une tension à son comble en Australie depuis l’affaire Djokovic. Au début du 2e set, le fantasque joueur australien s’est distingué avec un improbable coup de gueule. Lors d’un changement de côté, il a parié avec l’arbitre de la rencontre qu’il était contaminé. «Je suis convaincu d’avoir le Covid. Je te le dis, dans quelques jours je serai positif. Je t’invite si je ne suis pas positif, mais si je parviens à te démontrer le contraire, c’est toi qui m’invites à dîner», a lâché Bernard Tomic assis sur sa chaise.

Bernard Tomic being Bernard Tomic. Can this bloke hurry up and retire already. #tennis #ausopen pic.twitter.com/k0LB0rQ9LA

— Mark Gottlieb (@MarkGottlieb) January 11, 2022