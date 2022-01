Handball : Elohim Prandi a quitté l’hôpital après son agression au couteau

Il a retrouvé son domicile. Douze jours après l’agression à l’arme blanche dont il a été victime la nuit de la Saint-Sylvestre, Elohim Prandi a été autorisé à sortir de l’hôpital pour poursuivre sa convalescence. Son retour à la compétition est prévu dans quelques semaines.

Petit à petit, le joueur du PSG Handball et de l’équipe de France va pouvoir tourner la page. Resté en observation pendant une dizaine de jours, il a quitté les soins intensifs de l’établissement Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, où il avait été admis après avoir reçu plusieurs coups de couteau dans le dos lors d’une altercation survenue au cours de la soirée du nouvel an qu’il célébrait dans un restaurant du 8e arrondissement de la capitale

Malgré la violence de l’attaque, portée à proximité des poumons et de la rate, il a échappé au pire, aucun des organes vitaux n’ayant été atteint touchés, et ne devrait pas avoir de séquelles trop importantes. Il pourrait même être en mesure de reprendre la compétition dans quelques semaines, le temps de se remettre de ses blessures et de ce choc psychologique.

La TRÈS bonne nouvelle du jour ! @PrandiElohim — PSG Handball (@psghand) January 12, 2022

«Après quelques jours de repos, le joueur suivra un programme de reprise individualisé avec le staff du Paris Saint-Germain Handball. Son retour à la compétition interviendra d’ici à quelques semaines. Le Club tient à remercier très chaleureusement l’ensemble du personnel soignant et hospitalier qui a pris en charge Elohim Prandi ces dix derniers jours», a indiqué le PSG Handball dans un communiqué.

Cette agression a contraint l’arrière-gauche à déclarer forfait pour l’Euro 2022 en Hongrie et en Slovaquie avec l’équipe de France, qui fera son entrée dans la compétition, ce jeudi, contre la Croatie. Un coup dur pour l’ancien nîmois qui avait déjà manqué le Mondial l’an dernier et les derniers JO de Tokyo.