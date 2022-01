PSG : Lionel Messi encore forfait contre Brest ?

Quand va-t-il reprendre la compétition ? Le mystère demeure. Bientôt une semaine après son retour d’Argentine, où il avait été contraint de rester à l’isolement après avoir contacté le Covid-19, Lionel Messi n’a pas participé, ce mercredi, à l’entraînement collectif du PSG, a indiqué Le Parisien, et sa présence, samedi, pour affronter Brest, reste incertaine.

Paris et le septuple Ballon d’Or ne veulent pas précipiter les choses. Si l’ancien barcelonais a retrouvé le Camp des Loges et le chemin de l’entraînement jeudi dernier, il poursuit son protocole de reprise individuelle post-Covid. Il n’a ainsi toujours pas pris part aux séances collectives avec le reste du groupe parisien.

Déjà absent lors du déplacement, dimanche, à Lyon (1-1), Messi pourrait à nouveau faire défaut à l’occasion de la venue de la formation brestoise lors de la 21e journée de Ligue 1 au Parc des Princes.

Ce retour tardif est d’autant plus surprenant que Gianluigi Donnarumma, Angel Di Maria et Julian Draxler, qui ont également été contaminés la semaine passée, ont en revanche repris l’entraînement et devraient être disponibles contre la formation bretonne.

Au contraire d’Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idriasse Gueye, actuellement à la CAN, et de Neymar. Rentré en début de semaine du Brésil, le n°10 parisien, qui se déplace désormais sans béquille, continue de soigner son entorse de la cheville gauche, contractée fin novembre sur la pelouse de Saint-Etienne.

Il pourrait retrouver le chemin de l’entraînement à la fin du mois et revêtir le maillot parisien début février lors du déplacement du PSG à Lille (6 février) ou à l’occasion de la réception de Rennes quelques jours plus tard (11 février). Avec comme principal objectif d’être prêt pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions, le 15 février, contre le Real Madrid.