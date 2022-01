PSG : Zinedine Zidane nommé plus tôt que prévu ?

Ce n’est plus un secret. Zinedine Zidane est la priorité des dirigeants du PSG pour devenir le prochain entraîneur du club de la capitale. Et s’il n’était pas attendu avant la saison prochaine, il pourrait être nommé plus tôt que prévu au regard des performances actuelles de la formation dirigée par Mauricio Pochettino.

Les doutes s’accumulent de plus en plus autour du coach argentin. Certains cadres du vestiaire commencent même à sérieusement douter des capacités de l’ancien défenseur. Car si le vice-champion de France occupe confortablement la tête de la Ligue 1, il ne convainc toujours pas. A l’image de sa nouvelle prestation poussive, dimanche, à Lyon (1-1). Cette nouvelle sortie est loin d’avoir rassuré à tout juste un mois de retrouver le Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes.

Face à cette situation, et pour s’éviter une nouvelle désillusion sur la scène européenne, l’état-major parisien pourrait trancher dans le vif. Selon des informations venues d’Espagne, les dirigeants tenteraient de convaincre Zinedine Zidane de ne pas attendre la fin de la saison pour s’asseoir sur le banc parisien, espérant le voir être à la tête du PSG avant la confrontation face au club madrilène. Mais la mission s’annonce complexe. Pour deux raisons.

Libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, il a décidé de couper pendant au moins une année pour se ressourcer et passer du temps en famille avant de relever un nouveau challenge. Il ne serait également pas très motivé à l’idée d’entamer son nouveau défi contre son ancienne formation, qu’il a quittée il y a moins d’un an. Autant de raisons qui rendent sa venue dans les prochaines semaines très compliquées.

Les dirigeants parisiens vont donc devoir trouver les bons arguments pour parvenir à le faire changer d’avis. Et le temps presse s’ils veulent qu’il soit en place avant les retrouvailles tant attendues avec le Real Madrid de Carlo Ancelotti.