Biathlon : Quentin Fillon Maillet s’impose en patron sur le sprint de Ruhpolding

Une véritable démonstration. Vêtu du dossard jaune de leader de la Coupe du monde de biathlon, Quentin Fillon Maillet a survolé, ce jeudi, le sprint de Ruhpolding (Allemagne) devant l’Allemand Benedikt Doll et le Biélorusse Anton Smolski. Avec cette victoire, il a consolidé sa place en tête du classement général.

Le Français a prouvé qu’il était bien l’actuel patron du biathlon mondial. Et un prétendant plus que sérieux au gros globe de cristal. En l’absence de meilleurs biathlètes norvégiens, qui ont décidé de faire l’impasse sur 6e étape en prévision des JO de Pékin (4-20 février), Quentin Fillon Maillet a surclassé la concurrence pour signer son 4e succès de la saison (la 10e de sa carrière), après ses victoires sur les poursuites d'Hochfilzen, du Grand-Bornand et d'Oberhof.

Parti avec le dossard n°17, juste derrière son dauphin au général Emilien Jacquelin, il a réalisé une course parfaite aussi bien sur les skis (meilleur temps) que derrière la carabine avec un sans-faute face aux cibles. Et il a profité de la nouvelle défaillance de son compatriote, auteur de quatre fautes et qui a terminé à la 53e place, pour prendre le large au classement avec désormais 72 points d’avance sur Emilien Jacquelin.

«Je suis très content de la façon dont j'ai abordé mes tirs, s’est-il félicité au micro de la chaîne L’Equipe. Ça fait de gros points au classement général. C’est du bonus pour le maillot jaune même si je n'ai pas trop envie de trop y réfléchir.» Et Quentin Fillon Maillet pourrait enfoncer le clou, dimanche, lors de la poursuite. Surtout qu’Emilien Jacquelin partira très loin derrière lui. Peut-être même de trop loin…