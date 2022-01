Le médaillé olympique Deon Lendore décède à 29 ans dans un accident de voiture

Triste nouvelle pour l'athlétisme mondial. Le médaillé olympique à Londres en 2012 Deon Lendore est mort mardi à 29 ans dans un accident de voiture survenu aux Etats-Unis, au Texas.

Lendore rentrait chez lui après un entraînement lorsque le drame est survenu. Trois véhicules sont impliqués dans l'accident, et une enquête a été ouverte pour en déterminer les circonstances précises. On déplore par ailleurs une personne blessée.

Le Trinidadien, spécialiste du tour de piste, avait décroché, il y a dix ans, la médaille de bronze avec le relais 4x400m de son pays. Il avait participé à trois Olympiades (2012, 2016 et 2020). L'an passé, à Tokyo, il s'était classé huitième de la finale du 4x400m avec Trinité-et-Tobago et atteint les demi-finales du 400m, sans parvenir à se qualifier pour la finale.

En parallèle de sa carrière d'athlète professionnel, Deon Lendore officiait depuis deux ans en tant qu'entraîneur bénévole à la Texas A&M University.

L'annonce de sa disparition a susicté une vague d'émotion dans son pays et bien au-delà. «Deon a hissé le drapeau de Trinité-et-Tobago avec fierté, honneur, patriotisme et une volonté indomptable tout au long de sa carrière, tout en aidant et en inspirant de nombreuses personnes», s'est ému le comité olympique de Trinité-et-Tobago. Sentiment comparable chez Puma, l'équipementier de Deon Lendore depuis 2017.

«Nous sommes honorés qu'il nous ait choisis pour être à ses côtés pendant une grande partie de sa brillante carrière en athlétisme. Nos pensées vont à sa famille. Repose en paix, Deon.», a commenté la marque.