Lewis Hamilton : le Britannique va-t-il rester en F1 ?

Lewis Hamilton sera-t-il au départ de la nouvelle saison de F1 en mars prochain ? Rien n’est moins sûr. Très affecté par la perte du titre de champion du monde, le pilote britannique entretient le flou sur son avenir et n’écarterait pas l’idée de tout arrêter.

Depuis maintenant un mois, le septuple champion du monde est muré dans le silence. Il n’a toujours pas digéré les décisions prises par la direction de course lors du dernier tour du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, qui a vu Max Verstappen s’imposer et conquérir la couronne mondiale. Ce mutisme a engendré bon nombre de spéculations sur son futur dans la catégorie reine du sport automobile, allant jusqu’à évoquer une possible retraite pour se consacrer à d'autres projets (musique, mode...).

«Je ne sais pas ce qui se passe avec Lewis, mais je ne pense pas qu’il va revenir. Sa déception est trop grande. Et d’une manière, c’est compréhensible», a confié l’ancien grand magnat de la F1 Bernie Ecclestone. «Il a sûrement autant de raisons de s’arrêter que de continuer en Formule 1. C’est du 50-50. Il a pris un sacré coup sur la tête, mais ce serait vraiment triste qu’il ne soit pas là cette saison», a déclaré, de son côté, Alain Prost au JDD.

Face à cette incertitude autour de son pilote, Mercedes se serait même mis en quête d’un successeur dans le cas où Hamilton décidait de raccrocher définitivement son casque. Et les noms d’Esteban Ocon et de Pierre Gasly reviennent avec insistance pour s’installer dans le baquet de la Flèche d’Argent à la place de Sir Lewis Hamilton et faire équipe avec George Russell, qui a remplacé Valtteri Bottas.

Pour le moins incertain, l’avenir de Lewis Hamilton pourrait toutefois se décider, ce vendredi, lors d’un entretien entre le patron de Mercedes Toto Wolf et le nouveau patron de la FIA Mohammed Ben Sulayem, qui a succédé à Jean Todt. Les deux hommes vont notamment échanger sur le Grand Prix d’Abu Dhabi et les décisions prises lors du dernier tour par le directeur de course Michael Masi, dont le départ aurait été exigé par Mercedes. La teneur des échanges devrait influer sur la volonté de Lewis Hamilton de continuer ou non.

Outre-Manche, la confiance est en tout de cas de mise de voir le Britannique à Bahreïn le 20 mars prochain, date du premier Grand Prix de la saison, pour partir à la conquête de son 8e titre de champion du monde. Il aurait même déjà entamé sa préparation dans sa demeure située dans le Colorado pour être fin prêt pour les essais de pré-saison qui doivent avoir lieu dans un mois.