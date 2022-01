UFC : Francis Ngannou va jouer dans le prochain film de Jackass

Francis Ngannou, futur adversaire de Ciryl Gane à l’UFC 270, sera à l’affiche du prochain film de Jackass.

Dans les octogones et au cinéma. L’actuel patron des poids lourds de la prestigieuse organisation de MMA (en attendant son affrontement contre le Français le 22 janvier prochain aux Etats-Unis) est apparu dans la bande-annonce du film Jackass Forever qui sortira le 4 février aux Etats-Unis.

«C’est la chose la plus folle que j’ai jamais vue. J’ai dû frapper quelqu’un dans les ‘noix’. Je l’ai fait une première fois, l’équipe a dit : ‘Ecoute, mec, on te connaît. Les gens savent que tu es le cogneur le plus dur du monde. Ce n’était pas assez fort. J’ai dit : ‘Vous vous moquez de moi ? Je suis nerveux. Je ne sais pas, je pourrais faire du mal à ce type, est-ce qu’il a au moins déjà des enfants ou quelque chose comme ça ?.’ Ils n’ont rien voulu entendre», a raconté Ngannou à Lowkickmma.

Ce n’est pas la première fois que Francis Ngannou apparaît dans un film puisqu’il était déjà dans Fast and Furious 9.

Alors qu’il souhaite faire carrière en boxe après le MMA, enchaînera-t-il avec le cinéma par la suite ?

