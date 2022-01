Tennis : Chris Evert révèle être atteinte d'un cancer

L'ex-championne de tennis Chris Evert a révélé être atteinte d'un cancer, à l'âge de 67 ans.

«Un cancer de l'ovaire de stade 1 a été diagnostiqué chez moi», a tweeté la joueuse américaine, lauréate de 18 titres du Grand Chelem dans les années 60-70. «Je me sens très chanceuse qu'il ait été repéré à temps.»

Désormais consultante pour la chaîne ESPN, Chris Evert a expliqué que son cancer avait été découvert à la suite d'une hystérectomie préventive début décembre. Il est à un stade très précoce et n'a pas été détecté ailleurs dans son corps.

L'ancienne championne a été opérée deux fois et a commencé une chimiothérapie. Son chirurgien, le docteur Joel Cardenas, a assuré qu'il y avait «plus de 90% de chances» que son cancer ne revienne jamais après ces séances.

La soeur cadette de Chris Evert, Jeanne Evert Dubin, était décédée d'un cancer des ovaires à 62 ans en février 2020. «Quand je vais en chimio, elle est mon inspiration», a confié Chris Evert. «Elle va m'aider à surmonter cette épreuve.»

Considérée comme l'une des plus grandes tenniswomen de l'Histoire, Chris Evert est connue pour son jeu précis et son sang-froid. Elle possède le pourcentage de victoires le plus élevé du tennis, hommes et femmes confondus (90,05%). Elle est la quatrième joueuse à avoir remporté le plus de titres en majeur simple (22), derrière Serena Williams, Steffi Graf et Martina Navratilova, son éternelle rivale sur les courts.