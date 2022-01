Angleterre : Sept mois après son arrêt cardiaque, Christian Eriksen bientôt de retour en Premier League ?

Christian Eriksen bientôt de retour sur un terrain de football ? Inimaginable il y a encore quelques semaines. Et pourtant sept mois après son arrêt cardiaque survenu à l’Euro 2021, en juin dernier, l’international danois serait en discussion avec le club anglais de Brentford.

Christian Eriksen est libre depuis mi-décembre et la résiliation de son contrat avec l’Inter Milan. Le milieu de terrain, désormais porteur d’un stimulateur cardiaque, avait été contraint de quitter la Serie A, qu’il avait rejoint en janvier 2020, en raison des règles médicales en vigueur en Italie qui interdisent à un joueur d’évoluer avec un défibrillateur cardiaque.

Mais son accident et ce départ forcé n'avaient altéré en rien son envie de poursuivre sa carrière. Désireux de retrouver la compétition, il pourrait retourner en Angleterre, où il a évolué pendant six saisons et demie sous le maillot de Tottenham. Brentford, actuel 14e de Premier League, lui aurait en effet proposé un contrat de six mois, avec une année supplémentaire en option. Mais la formation britannique ne serait pas seul sur le coup. Newcastle et Leicester seraient également intéressés par sa venue.

Si les négociations venaient à se concrétiser avec l'un de ses clubs, il verrait son voeu être exaucé. Au début du mois, dans un long entretien pour la chaîne danoise DR1, Christian Eriksen (29 ans) avait confié son envie de rejouer. «C’est mon rêve de revenir. Je suis sûr que je peux revenir, car je ne me sens pas différent», avait-il assuré avec la volonté de disputer la Coupe du monde au Qatar avec l’équipe du Danemark. «Mon objectif est de jouer la Coupe du monde au Qatar», avait lancé le Danois aux 109 sélections.

Et d’ajouter : «Physiquement, je suis à nouveau en forme, je dois donc me remettre au football et prouver que je peux à nouveau atteindre ce niveau. C’est très important, je veux jouer avec l’équipe nationale à la Coupe du monde. (…) Encore une fois, ce sera au sélectionneur d'estimer mon niveau, mais mon cœur n’est pas un obstacle.» Pour voir son rêve se concrétiser, il doit d’abord trouver un club. Ce qui pourrait être fait dans les prochains jours.