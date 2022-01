Joël Ayayi : «Participer au renouveau de Washington»

Le rookie français Joël Ayayi effectue cette saison ses débuts en NBA avec les Wizards de Washington. Une aubaine pour l’arrière de 21 ans qui ne demande qu’à apprendre et progresser au sein d’une franchise ambitieuse qui entame un nouveau cycle.

Son nom vous est sûrement familier. Joël est le petit frère de Valériane Ayayi (désormais madame Vukosavljević), 27 ans, internationale française depuis 2013. L’ailière des Bleues a remporté plusieurs titres de championne de France en club et glané de nombreuses breloques avec la sélection tricolore (3 fois médaillée d’argent lors des championnats d’Europe et une médaille de bronze lors des JO de Tokyo).

«Elle est ma fan numéro 1, a confié à CNEWS Joël Ayayi. J’ai le bon rôle car elle me donne des conseils et avec le petit frère on bénéficie de son expérience. C’est notre modèle». Car la famille compte un autre basketteur pro dans ses rangs avec le jeune meneur (20 ans) de Pau-Lacq-Orthez : Gérald Ayayi.

En décembre dernier, les trois membres de la famille Ayayi ont d’ailleurs signé ensemble chez Puma. Un fait assez rare pour être souligné et plutôt logique selon Joël. «On est à l’image de la marque qui se développe sur le plan du basket avec les JO en ligne de mire, s’est félicité le rookie des Wizards. C’est une aventure extraordinaire et on la vit en famille, ce qui me ressemble plutôt bien».

Une famille dont le natif de Bordeaux a dû s’éloigner très jeune pour poursuivre son rêve de NBA. Après un passage à Pau et au Centre fédéral, il a traversé l’Atlantique et a évolué durant 4 saisons avec la fac de Gonzaga.

Les Lakers, c'est le titre ou rien, sinon c'est un échec Joël Ayayi

Après un cursus complet, Joël s’est présenté à la dernière draft mais n’a pas été sélectionné. Ses performances universitaires lui ouvrent pourtant les portes de la Grande ligue : il signe un two-way contract avec les Los Angeles Lakers. Le niveau d’exigence est connu : seul le titre compte.

Il se retrouve alors dans un roster de vétérans emmenés par l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, LeBron James. Hélas, Joël n’a pas été conservé après les rencontres de l’intersaison. Cependant, il a vite rebondi et s’est engagé avec les Wizards. Un nouveau two-way contract.

A Washington, le jeune arrière intègre un groupe avec «beaucoup plus de joueurs qui sont dans le milieu de leur carrière, entre 4, 5 ou 8 années en NBA. Ils ont de l’expérience mais ne sont pas des vétérans».

«On est un peu en reconstruction»

Les entraînements sont d’une «intensité plus élevée» et plus longs qu’à Los Angeles où il «fallait ménager un peu plus tout le monde», confie-t-il. Surtout, le Tricolore est plus compatible avec le projet des Wizards qui partent sur un nouveau cycle avec «un nouveau coach donc de nouveaux systèmes, ce qui fait que tout le monde doit s’adapter». «Tout le monde est un peu nouveau à Washington», relève le Français qui y voit une chance de se développer plus sereinement que dans la Cité des Anges.

«A Los Angeles, il y avait beaucoup de nouveaux joueurs aussi mais le coach est le même, le General manager aussi, et on sait toujours à quoi s’attendre. LeBron (James) et Anthony Davis sont toujours là, la structure est la même. C’est ça le plus grand changement pour moi, les trajectoire dans lesquelles sont Washington et Los Angeles. Les Lakers c’est le titre ou rien chaque saison sinon c’est un échec».

Le contexte est forcément différent à Washington. «Nous on n’est pas encore dans cette optique-là. On est un peu en reconstruction. Je pense que grâce aux pièces qu’on a eu, notamment dans l’échange avec les Lakers, on a une équipe qui va pouvoir aller batailler pour un slot en playoffs».

Eliminée au premier tour de de la post-saison l’an dernier, la franchise de la capitale a connu un important remaniement durant l’intersaison. Russell Westbrook a plié ses valises direction les Lakers et de nombreux joueurs comme Kyle Kuzma, Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope sont arrivés.

Au revoir le soleil californien, bonjour la capitale américaine également pour le jeune français. Joël Ayayi n’a pourtant pas été perturbé. «Washington c’est une ville superbe, il y a des musées qui sont ouvert tous les jours et sont gratuits. C’est une ville très piétonne avec beaucoup de choses à faire. Il y a une équipe de hockey, de baseball et de foot aussi. C’est une ville cool et vraiment active. »

Si son nouveau cadre de vie lui plaît, il en va de même pour sa nouvelle franchise qui, si elle moins exposée que celle des Lakers, reste ambitieuse. Le Français a même pris part à 7 rencontres avec les Wizards depuis le début de saison.

«J’ai déjà le QI basket et ça va me sauver»

«A domicile, je peux m’entraîner avec les Go-Go de Capital City (l’équipe de G League des Wizards) et parfois jouer dans la foulée avec les Wizards. Ensuite, lors des road trip de l'équipe, je joue avec les Go-Go». L’arrière s’adapte dans un environnement où «tout est fait pour fluidifier mes passages d’une équipe à l’autre». Il est satisfait d’être dans «une franchise qui me permet de me développer. Ils comptent sur les jeunes et visent sur le long terme».

En travaillant ses gammes pour intégrer chaque jour un peu plus la crème du basket mondial, Joël constate les étapes qu’il lui reste à franchir. «La NBA est très compétitive. C’est impressionnant la vitesse de jeu et la manière dont les gens se déplacent sur le terrain, c’est rapide et physique».

Pour se retrouver plus souvent sous les projecteurs de la NBA, il sait qu’il doit encore travailler sur son «physique et [s]a rapidité». «J’ai déjà le QI basket et ça va me sauver, je peux faire beaucoup de choses sur le terrain je suis multidimensionnel c’est toujours un point positif», relève-t-il.

Le jeune arrière souligne la richesse des effectifs dans la Grande ligue : «Tu vas jouer contre Utah et tomber sur Rudy Gobert et Hassan Whiteside à 2m15 dans la raquette. S’il y en a un qui est sur le terrain, l’autre est sur le banc prêt à le suppléer. Je pense qu’il y a peu de ligues où on peut rencontrer des joueurs à 20 points et 15 rebonds comme ils le font chaque nuit».

Si obtenir sa chance en NBA est une priorité, il garde dans coin de sa tête le maillot bleu. Celui porté par sa grande sœur mais qui tient également une place particulière pour lui qui a passé de nombreux étés avec les sélections jeunes de l’Equipe de France.

« Les Bleus ? Moi je m’y vois dans l’avenir. Après, à court ou moyen terme ce n’est pas moi qui décide, c’est le sélectionneur, tempère Joël Ayayi. Quand il m’estimera prêt il m’appellera. Mon téléphone est déjà prêt».