Trophées FIFA The Best : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La cérémonie des trophées FIFA The Best aura lieu ce lundi 17 janvier. Voici comment la suivre.

Qui de Robert Lewandowski, Lionel Messi ou Mohamed Salah sera élu meilleur joueur de l'année ? Quelques semaines après le prix du meilleur joueur UEFA, le Ballon d'Or et les Globe Soccer Awards, c’est au tour de la FIFA de rendre son verdict.

Après avoir terminé deuxième derrière l’Argentin du PSG dans la course au Ballon d'Or, l’attaquant polonais du Bayern Munich pourrait profiter des premiers moins compliqués de «La Pulga» dans la capitale française pour s’offrir le titre de meilleur joueur de l'année 2021. A moins que l’Egyptien, impressionnant depuis la rentrée avec Liverpool, ne rafle la mise.

