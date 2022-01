Ligue 1 : Sead Kolasinac s’engage avec l’OM

L’OM a officialisé ce mardi l’arrivée de Sead Kolasinac, défenseur bosnien en provenance d’Arsenal.

Et une deuxième recrue pour Marseille. Quelques jours après Cédric Bakambu, c’est le latéral gauche de 28 ans, capable d'évoluer dans l'axe, qui a posé ses valises sur la Canebière. En fin de contrat en juin avec le club londonien, il a été libéré et s’est engagé avec le club olympien jusqu’en juin 2023.

L’international bosnien s’engage avec l’OM jusqu’en juin 2023 !





Né en Allemagne, Kolasinac a fait ses débuts en Bundesliga en 2012 avec Schalke 04 avant de taper dans l’œil d’Arsenal et d’y signer en 2017. Le «Tank» y a disputé 118 matchs et remporté plusieurs trophées (Community Shield en 2017 et 2020, Coupe d’Angleterre en 2020) avant de retourner en prêt à Schalke début 2021.

Le Bosnien (40 sélections), qui sera présenté à la presse mercredi, suppléera ainsi Luan Peres et compensera le départ de Jordan Amavi, prêté à l’OGC Nice.