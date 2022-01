NBA : Nicolas Batum prend feu et offre la victoire aux Clippers

Le Français des Clippers de Los Angeles Nicolas Batum a sorti le grand jeu, lundi soir, lors de la victoire (139-133) à domicile face aux Pacers d’Indiana, en inscrivant 32 points durant la deuxième période.

«Batman» est seulement le quatrième joueur de la NBA à avoir marqué au moins 30 points en une seule mi-temps. Le capitaine des Bleus se trouve en bonne compagnie dans cette liste avec Stephen Curry (Warriors), Giannis Antetokounmpo (Bucks) et Jaylen Brown (Celtics)







Nic' BATUM | vs. Pacers





32 POINTS



11-16 FG | 7-10 3PM | 3-3 FT



5 REB / 3 AST





Revivez le superbe match de @nicolas88batum ! #MLKDay | @LAClippers pic.twitter.com/xPVPvYo2b4 — NBA France (@NBAFRANCE) January 18, 2022

«C'est bien pour eux d'être à mes côtés, a ironisé Nicolas Batum après la rencontre. Bon ne vous habituez pas trop non plus à ce que je fasse ça».

Et pourtant, les Clippers en auraient bien besoin. La franchise californienne étant privée de ses deux stars, Paul George (coude) et Kawhi Leonard (genou), l’ailier tricolore paraît être la solution offensive la plus fiable et potentiellement prolifique de l’effectif en compagnie de Reggie Jackson (26 points face à Indiana).

Précis à trois points

A eux deux, ils ont marqué 33 des 35 points de leur équipe dans le dernier quart-temps lors du succès face aux Pacers. Le Français s’est en plus montré sacrément adroit avec 11 tirs réussis sur 16, dont 7/10 à trois points, auxquels il a ajouté 5 rebonds et 3 passes décisives. Sans oublier son habituel impact défensif avec notamment deux contres.

En l’absence à durée indéterminée de ses deux stars, le coach Tyronn Lue doit donc espérer voir Nicolas Batum poursuivre dans le sillage de cette superbe performance.