CAN 2022 : L’Algérie qualifiée pour les 8es de finale si…

L’Algérie, tenante du titre, est mal embarquée dans cette CAN 2022 mais peut encore se qualifier lors de son dernier match de poule, ce jeudi, contre la Côte d’Ivoire.

Après un nul contre la Sierra Leone (0-0) et une défaite face à la Guinée équatoriale (1-0), les Fennecs de Djamel Belmadi sont derniers du groupe E avec un petit point. Si l’inquiétude grandit chez les supporters algériens, tout est loin d’être fini.

L’Algérie, qui restait sur 35 matchs sans défaite (deuxième record de l’histoire derrière l’Italie), peut même encore terminer à la première place de sa poule.

Voici les scénarios possibles pour que les Algériens évitent de connaître une terrible désillusion comme leurs aînés en 1992, éliminés dès les poules après avoir été sacrés champions en 1990.

L’Algérie première de son groupe si…

- Elle bat la Côte d’Ivoire par au moins deux buts d’écart et que dans le même temps la Sierra Leone et la Guinée équatoriale font un match nul

L’Algérie qualifiée en 8e de finale de la CAN si…

- Elle bat la Côte d’Ivoire

- Elle fait match nul contre la Côte d'ivoire. Puis dans le même temps, que la Guinée équatoriale s'impose face à la Sierra Leone par au moins deux buts d’écart et que le Ghana, les Comores (groupe C), la Guinée-Bissau et le Soudan (groupe D) ne terminent pas - parmi les meilleurs troisièmes- avec plus de points et une meilleure différence de buts qu’elle.

- Elle fait match nul contre la Côte d'ivoire, que la Guinée équatoriale bat la Sierra Leone par un but d’écart, l’Algérie termine la phase de poules avec plus de buts marqués que la Sierra Leone, et que le Ghana, les Comores (groupe C), la Guinée-Bissau et le Soudan (groupe D) ne terminent pas avec plus de points et une meilleure différence de buts qu’elle.

Un tirage au sort aura lieu si…

-Si l’Algérie fait match nul contre la Côte d’Ivoire, que la Guinée équatoriale bat la Sierra Leone par un but d’écart et que l’Algérie et la Sierra Leone terminent la phase de poules avec le même nombre de buts, en étant le 4e meilleur troisième de la CAN, alors un tirage au sort aura lieu pour savoir laquelle des deux nations ira en 8e de finale.