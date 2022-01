Ligue 1 : Hatem Ben Arfa s'engage avec Lille

Hatem Ben Arfa s’est engagé mercredi avec Lille jusqu'à la fin de la saison, a indiqué le club nordiste.

Après Lyon, Marseille, Nice, Paris, Rennes et Bordeaux, c’est un septième club hexagonal que va découvrir le milieu de terrain avec les Dogues.

«Le Losc annonce l’arrivée au club d'Hatem Ben Arfa (34 ans). Le milieu de terrain international français (15 sélections, 2 buts) a paraphé ce jour un contrat de 6 mois qui le lie au club lillois jusqu’à la fin de la saison 2021-2022», écrit le champion de France sur son site internet.

C'est officiel, Hatem Ben Arfa est un Dogue !





Le communiqué — LOSC (@losclive) January 19, 2022

Libre de tout contrat, le joueur de 34 ans reste sur une expérience très mitigée chez les Girondins de Bordeaux en 2020-2021 avec 25 matchs toutes compétitions confondues pour deux buts inscrits. Il remplace numériquement le Turc Yusuf Yazici, prêté six mois au CSKA Moscou.

«Je suis très heureux de rejoindre aujourd’hui le LOSC. C’est une équipe qui a montré beaucoup de très belles choses cette saison, et évidemment l’année dernière avec un titre de Champion de France. Je suis heureux de signer dans ce club qui ne cesse de monter, a expliqué Hatem Ben Arfa qui portera le n°11. (…) Je sais que beaucoup de grands joueurs sont passés par ici. C’est un honneur pour moi de pouvoir relever ce défi, avec la volonté avant tout d’aider le groupe et le club à atteindre leurs objectifs. Je me sens très bien et je suis très impatient de retrouver la compétition.»