Lusia Harris, seule femme draftée en NBA, est décédée

Lusia Harris, seule femme à avoir été officiellement draftée au sein de la NBA, est décédée mardi dans le Mississippi (États-Unis) à l'âge de 66 ans.

«USA Basketball pleure la perte de la Reine du Basketball», a partagé ce mercredi sur Twitter le compte officiel de la sélection américaine.

USA Basketball mourns the loss of The Queen of Basketball, Lusia Harris.





Lusia was a 1976 Olympic silver medalist, scored the first points in Olympic women's basketball history & became the first Black woman inducted into the Naismith Basketball Hall of Fame in 1992. pic.twitter.com/ISrRjIqM3x

— USA Basketball (@usabasketball) January 19, 2022