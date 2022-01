France-Pays-Bas, Euro 2022 de handball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France, qui a remporté ses trois premiers matchs dans la compétition, entame le tour principal de l’Euro 2022 de handball, ce jeudi, contre les Pays-Bas. Voici le programme TV complet.

Les choses sérieuses commencent pour Guillaume Gille et les Bleus. Mais ils aborderont ce tour principal en position de force et avec des certitudes, après leurs trois succès pleins d’autorité contre la Croatie (27-22), l’Ukraine (36-23) et la Serbie (29-25). Malgré les départs à la retraite de certains cadres et une préparation perturbée par les cas de Covid-19, mais aussi l’agression d’Elohim Prandi, les champions olympiques ont balayé les doutes et se sont affirmés comme de sérieux prétendants.

Et c’est avec le plein de confiance qu’ils ont débarqué à Budapest (Hongrie), après avoir joué le tour préliminaire à Szeged. Mais ils savent que le niveau va monter d’un cran et qu’ils ne peuvent se permettre le moindre faux pas dans un groupe à six, où ils retrouveront les Pays-Bas, l’Islande, le Monténégro et surtout le Danemark, pour un remake de la dernière finale des JO de Tokyo.

Car seuls les deux premiers se qualifieront pour les demi-finales. Les coéquipiers de Valentin Porte savent donc ce qu’il leur reste à faire s’ils veulent retrouver le dernier carré. Et ça commence, dès ce jeudi, contre les Pays-Bas.

Le programme TV

France-Pays-Bas



Tour principal de l’Euro 2022 de handball



Jeudi 20 janvier à Budapest



A partir de 18h en direct et en intégralité sur beIN SPORTS 1.