Ligue des champions : Le Real Madrid sera-t-il privé de joueurs non-vaccinés contre le PSG ?

La mise au point du gouvernement français a été très claire : tous les sportifs étrangers venant pour une grande compétition seront soumis au pass vaccinal et devront donc être vaccinés contre le Covid-19. Et cette mesure concerne le Real Madrid qui doit se rendre à Paris, le 15 février, pour affronter le PSG en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

Le club madrilène a-t-il du souci à se faire ? Sera-t-il privé d’un ou de plusieurs éléments pour ce choc sur la pelouse du Parc des Princes ? A priori non. Hormis des absences en raison d’éventuelles blessures, l’actuel leader du championnat d’Espagne devrait se présenter au complet dans la capitale. Selon AS, tous les membres de l’effectif madrilène ont un schéma vaccinal complet et pourront faire le voyage dans l’Hexagone.

Le Real Madrid avait pris ses précautions depuis plusieurs mois pour pouvoir se déplacer à l’international sans rencontrer la moindre difficulté. Comme la semaine passée en Arabie Saoudite, où les coéquipiers de Karim Benzema ont remporté la Supercoupe d’Espagne contre l’Athletic Bilbao (2-0).

En revanche, cela risque d’être différent du côté de Chelsea, futur adversaire de Lille dans la compétition. Attendu dans le nord de la France et au stade Pierre-Mauroy le 16 mars, le club anglais pourrait être privé de plusieurs éléments. Tous les joueurs ne seraient en effet pas vaccinés, avec des doutes notamment sur l’international français N’Golo Kanté. Mais d’autres éléments pourraient manquer à l’appel.

D’autant que l’UEFA a indiqué que les équipes visiteuses doivent, «en principe», se conformer aux règles en vigueur dans les pays d’accueil et donc se soumettre en France au pass vaccinal. Lorsque sa mise en œuvre sera actée.