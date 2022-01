Ousmane Dembélé : Le FC Barcelone demande à l’attaquant français de «partir de manière immédiate»

Le divorce est consommé. Exaspéré par le comportement d’Ousmane Dembélé et ses hésitations autour de sa prolongation de contrat, le FC Barcelone a prié l’attaquant français de quitter le club «de manière immédiate».

La fin d’un long bras de fer ? En fin de contrat avec le Barça en juin prochain, Ousmane Dembélé n’a pas donné suite aux différentes prolongations proposées par le club catalan, tout en gardant le silence sur son avenir. Agacés par l’attitude du joueur acheté 135 millions d’euros en 2017 au Borussia Dortmund, les dirigeants ont décidé de taper du poing sur la table et de pousser le champion du monde 2018 vers la sortie.

«Il nous semble évident que le joueur ne veut pas continuer à Barcelone et s'impliquer dans le futur projet du Barça. Dans ces conditions, nous lui avons donc dit à lui et à ses agents qu'il devait partir immédiatement», a déclaré le directeur sportif barcelonais Mateu Alemany avant de revenir en détails sur les négociations entamées depuis plusieurs mois. «Nous avons commencé les discussions vers le mois de juillet. Durant ces six, sept mois, nous avons discuté. Le Barça a proposé plusieurs offres, pour que le joueur puisse continuer avec nous. Ces offres ont été repoussées systématiquement par ses agents», a poursuivi le dirigeant.

Le Barça espère désormais transférer Ousmane Dembélé d’ici au 31 janvier, date de la fermeture du mercato d’hiver, pour éviter de le voir partir libre l’été prochain et récupérer une partie de la somme investie pour le recruter. Et malgré des blessures à répétition en Catalogne, l’ancien attaquant du Stade Rennais, qui n’a disputé que six rencontres de Liga cette saison (aucun but, deux passes décisives), conserve une belle cote, notamment en Angleterre. Mais des clubs seront-ils prêts à débourser plusieurs dizaines de millions d’euros pour un joueur qui sera gratuit dans à peine cinq mois ? Rien n’est moins sûr…