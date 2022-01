France–Islande, Euro 2022 de Handball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après son succès face aux Néerlandais (34-24), l’équipe de France de handball entame son troisième match dans le groupe 1, ce samedi 22 janvier, contre l’Islande. Voici le programme TV complet.

Avec un total de 4 points, Guillaume Gille et les Bleus sont en pleine confiance dans ce championnat d’Europe de Handball 2022. Après avoir joué le tour préliminaire à Szeged, les Bleus restent sur deux succès consécutifs face à la Serbie et au Pays-Bas lors de la phase principale à Budapest, en Hongrie. Malgré les départs à la retraite de certains cadres et une crise sanitaire qui a perturbé leur préparation, les champions olympiques ne cessent de s’affirmer comme de sérieux prétendants.

L’équipe de France est, donc, dans l’obligation de garder son leadership au classement du groupe car seuls les deux premiers se qualifieront pour les demi-finales.

Le Programme TV

France-Islande

Tour principal de l’Euro 2022 de handball

Samedi 22 janvier à Budapest

À partir de 18h en direct et en intégralité sur beIN SPORTS 1 et TMC.