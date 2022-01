MMA : Bientôt un événement UFC en France ?

Lawrence Epstein, directeur des opérations de la plus importante ligue mondiale d’arts-martiaux mixtes (MMA), l'UFC, travaille à l’organisation d’une compétition de ce sport en France en 2022.

Ainsi, à Anaheim en Californie, se tiendra le championnat du monde de MMA des lourds entre le Camerounais Francis Ngannou, tenant du titre, et le Français Cyril Gane, samedi 22 janvier 2022. Une compétition qui aurait dû se dérouler en France. « Nous avons eu beaucoup de discussions à ce sujet. Mais il y a le Covid et d’autres problèmes logistiques qui font que nous n’avons tout simplement pas pu organiser cette soirée là-bas », a expliqué Lawrence Epstein à l’AFP.

LE MMA en France, un marché important

Pour l'UFC, le combat de samedi est important car il peut avoir un fort impact pour la promotion du championnat en France. Pour Lawrence Epstein, le marché de ce sport de combat « est déjà très important. On le voit à travers nos audiences télévisées, notre suivi sur les réseaux sociaux. La France est la deuxième région la plus importante en Europe sur Facebook, avec presque 550.000 fans, la croissance est très rapide et il n'y a aucun doute que cet événement ce week-end va accélérer cette croissance .»

A noter que la France fait partie des derniers pays à avoir autorisé les compétitions de MMA sur son territoire, début 2020.