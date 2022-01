MMA : un combat entre une blogueuse et une star du porno interrompu par un intrus (vidéo)

En Russie, lors du championnat de MMA «Epic Fighting », un combat atypique opposant Sasha Mamaha, une célèbre blogueuse locale, et Alexander Pistoletov, star du porno en Europe de l’Est, a finalement été interrompu par un inconnu.

Tout s’est joué au moment du troisième round. Alexander Pistoletov avait clairement l’avantage sur Sasha Mamaha, il aurait d’ailleurs dû gagner ce combat «femme VS homme», plutôt rare dans les compétitions de ce genre.

Mais c’était sans compter sur un fan de Sasha Mamaha : ce dernier est rentré dans la cage et a bondi sur les deux adversaires, encore au sol.

Une intervention grave qui aurait pu faire des blessés. Heureusement, l’arbitre est intervenu à temps pour le dévier de sa trajectoire, avant que l’inconnu ne soit maîtriser par la sécurité.

dramatic ending to Alexander Pistoletov vs plus size blogger Sasha Mamaha fight! Alexander in dominant position but interrupted by a friend of Mamaha storming the cage, referee resets the fight and Pistoletov gets the finish! #EpicFightingChampionship #popMMA pic.twitter.com/ee497yqqco

— Matysek (@Matysek88) January 14, 2022