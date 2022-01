Rallye Monte-Carlo : Sébastien Loeb en tête devant Sébastien Ogier

Le vétéran Sébastien Loeb (M-Sport Ford) est en tête du rallye Monte-Carlo vendredi à mi-course devant Sébastien Ogier (Toyota), et pourrait devenir dimanche, à 47 ans, le vainqueur le plus âgé d'une manche du championnat du monde (WRC).

Les plus jeunes de ses concurrents n'étaient pas nés en 1999 quand Loeb a commencé en catégorie reine. L'Alsacien qui a remporté son premier rallye en 2002 affiche un rythme colossal à 9,9 secondes d'avance sur Sébastien Ogier, en deuxième position.

Le nonuple champion du monde (2004-2021) a d'ailleurs tenu à remercier son équipe sur Twitter.

Many thanks to all the team https://t.co/yaIXhvmSpq — Sébastien Loeb (@SebastienLoeb) January 21, 2022

Depuis son dernier titre, Loeb revient par intermittence dans sa discipline de coeur. Absent en 2021, après deux rallyes seulement en 2020, celui qui fêtera ses 48 ans le 26 février est de retour pour au moins ce rallye d'ouverture de la saison, la première avec la motorisation hybride.

Avec 4 scratches sur 6 ES et la tête du rallye, c’est évidemment une bonne journée pour nous où tout le monde a réalisé du bon travail Il reste encore 2 longues étapes et l’écart n’est pas si important donc pas de stratégie possible #WRC #MonteCarlo pic.twitter.com/EFeZbjFJbh — Sébastien Loeb (@SebastienLoeb) January 21, 2022

Seulement une semaine après avoir fini 2e du Dakar en Arabie saoudite, il est en Principauté pour gagner, et deviendrait le plus pilote le plus âgé à remporter une étape du championnat du monde.

Il ajouterait à son palmarès, déjà exceptionnel, une 80e victoire sur 181 rallyes WRC.