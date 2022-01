UFC : qui est Fernand Lopez, le coach phare du MMA ?

Fernand Lopez, entraîneur de Ciryl Gane, a aussi été le coach de Francis Ngannou. Découverte du faiseur de champions de l’UFC.

Comme très souvent dans le sport, et encore plus dans les sports de combat, l’entraîneur est l’homme de l’ombre. Celui qui permet au champion d’être tout en haut de l’affiche. Mais sans trop attiré la lumière sur lui auprès du grand public. On pourrait penser à Cus D’Amato, que les spécialistes connaissent mais pas le plus commun des mortels. Et pourtant, il a mené Mike Tyson au sommet. Plus proche de chez nous, qui connaît Franck Chambily, le coach de toujours de Teddy Riner ?

C’est un peu le cas de Fernand Lopez. Ancien combattant professionnel, le Camerounais, co-fondateur de la MMA Factory - initialement Cross Fight -, qui a ouvert ses portes en 2012 à Paris - et qui vient d’ailleurs d’ouvrir un énorme centre à Rungis en partenariat avec la marque Venum -, est l’actuel entraîneur de Ciryl Gane, qui est sur le point de devenir champion UFC en cas de victoire samedi 22 janvier contre… Francis Ngannou. Ce dernier est arrivé là grâce lui aussi à Fernand Lopez.

Et pourtant, Fernand Lopez a failli ne jamais tomber dans le MMA. C’est de manière accidentelle qu’il a découvert cette discipline légalisée en France en janvier 2020. Joueur de rugby (Pro D2), le natif de la banlieue de Yaoundé, arrivé en France en 1997, est victime d’une hernie discale cervicale qui l’a diminué physiquement. Après son opération, il est à la recherche d’un sport dans lequel il pourrait avoir plus de contrôle sur ses impacts pour ménager ses cervicales. Il découvre le MMA et devient combattant professionnel après seulement un an d'entraînement en 2006.

Avec une carrière plus qu'honorable (10 victoires, 7 défaites), il a fait des apparitions dans les octogones des organisations M1 Global et Shooto. Puis il a pris sa retraite en 2010 pour devenir entraîneur. La suite logique pour celui qui aime commenter l'actualité de son sport sur podcasts et réseaux sociaux.

Hommes, femmes, jeunes… Fernand Lopez entraîne depuis plusieurs passionnés avec la même envie et intensité (ils sont à peu près 600). Derrière Ciryl Gane, les Nassourdine Imavov, Alan Baudot, Rizlen Zouak, Mehdi Ben Lakhdhar ou encore Taylor Lapilus entre autres brillent dans les octogones. Une fierté pour le coach qui compte bien poursuivre, même si Gane décide de s’arrêter un jour.

«Je vais entraîner d’autres combattants pour qu’ils suivent l’exemple de Ciryl», nous expliquait récemment celui qui est d'ailleurs considéré comme le meilleur à son poste par les professionnels de l'UFC (et d'autres organisations). Preuve que son envie est intacte. Tant mieux pour les fans.

L'interview de Ciryl Gane dans L'Arène Podcast