France–Islande, Euro 2022 de Handball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après son succès face aux Néerlandais (34-24), l’équipe de France de handball dispuste son deuxième match dans le tour prinicpal de l'Euro 2022 de handball, ce samedi, contre l’Islande. Voici le programme TV complet.

Avec un parcours sans faute depuis le début, Guillaume Gille et les Bleus sont en pleine confiance dans ce championnat d’Europe de handball 2022. Malgré les départs à la retraite de certains cadres et une crise sanitaire qui a perturbé leur préparation, les champions olympiques en titre ne cessent de s’affirmer comme de sérieux prétendants et vont tenter d'enchaîner un nouveau succès face à un adversaire coriace.

Ils devront s'éviter un accroc pour garder leur leadership au classement du groupe et entrevoir les demi-finales, avant d'affronter le Monténégro et le Danemark car seuls les deux premiers se qualifieront pour le dernier carré.

Le Programme TV

France-Islande

Tour principal de l’Euro 2022 de handball

Samedi 22 janvier à Budapest

À partir de 18h en direct et en intégralité sur beIN SPORTS 1 et TMC.