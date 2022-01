Biathlon : Anais Chevalier-Bouchet monte sur le podium de la mass-start d’Antholz

Le plein de confiance avant les JO de Pékin. Anaïs Chevalier-Bouchet est montée, ce dimanche, sur la 3e marche du podium de la mass start d'Antholz (Italie), qui clôturait la 7e étape de la Coupe du monde de biathlon. La Française a été devancée par Dorothea Wierer et Dzinara Alimbekava.

Anaïs Chevalier avait manqué les deux premières courses du week-end en Italie pour se préparer les JO. Et elle a réalisé un retour remarqué. En l’absence de la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, leader du classement général, et des sœurs suédoises Elvira et Hanna Oeberg, ménagées en vue des JO, la Française a signé son 3e podium de la saison (le 17e de sa carrière), après sa 2e place sur le sprint d’Östersund et sa 3e place sur la poursuite la semaine suivante toujours en Suède.

Un résultat forcément encourageant à moins de deux semaines du début des Jeux, même si elle a longtemps été à la lutte pour décrocher la 2e victoire de sa carrière. Très habile derrière la carabine (19/20), elle est ressortie en tête après le premier tir debout devant Tiril Eckhoff et Dzinara Alimbekava. Une première place qu’elle a conservée grâce à un nouveau sans-faute lors de l’ultime passage derrière les cibles.

Mais elle a été beaucoup plus en difficulté sur les skis. Et dans le dernier tour, elle n’a pu résister au retour de Dorothea Wierer, qui a remporté à domicile sa 13e victoire en carrière, et de la Biélorusse Alimbekava. «J’ai souffert dans tous les tours. Je sentais que Dorothea avait du jus. Vu la semaine que j’ai faite, je savais que ça allait être compliqué, a-t-elle confié au micro de la chaine L’Equipe. J’ai bien fini le boulot. Je repars de cette semaine en ayant bien travaillé».

Anaïs Chevalier et les Bleues, dont Justine Braisaz-Bouchet, qui a conclu son week-end avec une 5e place après sa victoire sur l’Individuel, ont rendez-vous à Pékin, où elles tenteront de hisser haut les couleurs de la France et de décrocher l’or.