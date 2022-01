FC Barcelone : Ousmane Dembélé a séché l'entraînement

Le torchon brûle de plus en plus entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé. Poussé vers la sortie en raison de sa volonté de ne pas prolonger son contrat, l’attaquant français ne s’est pas présenté, ce dimanche, à l’entraînement du club catalan.

Ousmane Dembélé et ses coéquipiers au Barça avaient rendez-vous au centre d’entraînement du club, avant le déplacement pour le match programmé dans la soirée à Alavès. Tous les joueurs disponibles ont répondu à l’appel. Tous sauf un : le champion du monde tricolore 2018. L’ancien rennais a brillé par son absence, alors que les dirigeants lui ont demandé de «partir de manière immédiate» en fin de semaine dernière.

Le club a immédiatement appelé le Français pour qu’il se présente à la convocation, mais il aurait déclaré qu’il était malade et qu’il souffrait de problèmes d’estomac. «Le joueur de l'équipe première du Barça Ousmane Dembélé ne s’est pas présenté ce matin à la Ciutat Espotiva Joan Gamper, alors qu’il était convoqué, en raison d’une indisposition gastrique», a indiqué Barcelone.

[COMMUNIQUÉ MÉDICAL]





Le joueur de l'équipe première du Barça Ousmane Dembélé ne s'est pas présenté ce matin à la Ciutat Espotiva Joan Gamper, alors qu'il était convoqué, en raison d'une indisposition gastrique pic.twitter.com/WI66G9yehN — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) January 23, 2022

L’excuse invoquée par Dembélé n’a pas du tout convaincu le club, qui réfléchirait à le sanctionner pour avoir violé les règles qui obligent les joueurs à se rendre dans les installations du club avant la communication du groupe retenu pour la rencontre.

Sans surprise, Xavi n’a donc pas retenu Ousmane Dembélé pour le match de la 22e journée de Liga sur la pelouse d’Alavès. «La situation d'Ousmane n'a pas changé, il sait dans quelle situation il se trouve et il doit décider. Rien n’a changé», avait déjà indiqué la veille l’entraîneur barcelonais, alors que l’ancien joueur du Borussia Dortmund a refusé les propositions de prolongation de contrat et pourrait partir libre en juin prochain.

Et au regard de la situation, qui ne cesse de s’envenimer entre les deux parties, il est peu probable de voir Dembélé revêtir à nouveau le maillot blaugrana. Reste à savoir s’il trouvera un nouveau point de chute et si un club est prêt à investir sur lui à une semaine de la fin du mercato d’hiver.