France-Monténégro, Euro 2022 de handball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Battue par l’Islande, l’équipe de France n’a pas le droit à l’erreur, ce lundi, lors de son troisième match dans le tour principal de l’Euro de handball face au Monténégro pour espérer se qualifier pour les demi-finales. Voici le programme TV complet.

Les champions olympiques sont dos au mur. La large défaite subie contre les Islandais (21-29), la première dans la compétition, a placé les Bleus dans une position très inconfortable. Ils vont devoir batailler dur pour décrocher leur billet pour le dernier carré.

L’équation est désormais simple pour les hommes de Guillaume Gille, qui doivent absolument battre les Monténégrins puis les vice-champions olympiques danois, qu’ils avaient dominé en finale des JO de Tokyo en août dernier. L’affaire est loin d’être simple, mais la qualification pour le dernier carré est à ce prix.

«On va devoir batailler», a reconnu Nikola Karabatic. Mais alors qu’il dispute l’une de ses dernières compétitions avec les Bleus, il reste déterminé à rectifier le tir pour éviter aux Bleus une désillusion. «On est dos au mur, plus de joker, il faut gagner les deux derniers matchs si on veut aller en demi-finale, a-t-il lancé. Relever la tête et montrer un autre visage.» Et ça commence dès ce lundi contre le Monténégro.

Le programme TV

France-Monténégro



Euro 2022 de handball



Lundi 24 janvier



A partir de 20h30 en direct et en intégralité sur Bein SPORTS 1