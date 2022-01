Open d'Australie : Gaël Monfils poursuit sa route et file en quarts de finale

Inarrêtable Gaël Monfils. Le Français a dominé, ce dimanche, le Serbe Miomir Kecmanovic (7-5, 7-6, 6-3) pour se hisser en quarts de finale de l’Open d’Australie. Un rendez-vous qu’il abordera en pleine confiance et sans avoir perdu le moindre set.

Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour Monfils à Melbourne. Éliminé dès le 1er tour il y a un an, provoquant ses larmes en conférence de presse, le voilà en quart du premier Grand Chelem de la saison pour la deuxième fois seulement de sa carrière (2016). Revigoré par son titre à Adelaïde en début du mois, le Français a retrouvé le sourire et ses ambitions à l’autre bout du monde.

«Il y a eu une grosse pandémie, cela m’a fait du mal en tant que joueur, en tant qu’humain. Et ça a mis un gros frein dans ma carrière», a-t-il confié à sa sortie du court au micro d’Eurosport. Mais il n’a rien lâché et a continué de travailler avec «beaucoup de persévérance», avec le soutien de son clan, notamment de sa femme Elina Svitolina.

Et ses efforts sont récompensés avec ce 10e quart de finale Grand Chelem de sa carrière, le premier depuis l’US Open en 2019, qu’il a décroché au terme d’un long combat face au Serbe. Et si la rencontre aurait pu basculer de l’autre côté, Gaël Monfils a été solide dans les moments décisifs pour prendre le meilleur. «C’était vraiment très dur... Il jouait très vite des deux côtés. J’ai essayé d’être très agressif et ça n’a été qu’un long combat. Grâce au soutien du public, j’ai gagné», s’est réjoui le Français de 35 ans.

Et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et se veut plus que jamais ambitieux, alors qu’il affrontera mardi l’Espagnol Pablo Carreno (21e) ou l’Italien Matteo Berrettini (7e) pour une place dans le dernier carré. «Je suis content mais ce n'est pas terminé. Je ne vais pas jouer ce quart comme le précédent (contre Milos Roanic, ndlr), je vais essayer de le gagner», a-t-il lancé, déterminé à disputer sa première demi-finale à Melbourne. Rendez-vous mardi.