T-shirt «Où est Peng Shuai ?» interdit : l'Open d'Australie explique sa décision

Après la diffusion d'une vidéo montrant un agent de sécurité de l'Open d'Australie interdisant à une spectatrice de porter un t-shirt à l'effigie de la joueuse chinoise, les organisateurs ont justifié cette décision.

Depuis quelques jours, une vidéo circule sur Twitter. On y voit un agent de sécurité de l'Open d'Australie expliquant à une spectatrice qu'elle ne peut assister au tournoi avec son t-shirt «Où est Peng Shuai ?». L'agent aurait également confisqué une banderole.

BREAKING - Australian Open security call in police on human rights activists @pakchoi_boi @maxmokchito for wearing “Free Peng Shuai” shirts, try force @pakchoi_boi to take off shirt in public area right next to @naomiosaka training session - the most vocal athlete on Peng Shuai pic.twitter.com/qAPPmEJEZt

— Drew Pavlou For Senate (@DrewPavlou) January 21, 2022