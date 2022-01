UFC : Ciryl Gane-Francis Ngannou, une revanche est-elle possible ?

Battu par Francis Ngannou ce dimanche à l’UFC 270, Ciryl Gane a enregistré sa première défaite en carrière. Mais le combattant français compte bien revenir. Avec une revanche contre le Camerounais ?

La frustration était grande pour «Bon Gamin» dans les couloirs du Honda Center d’Anaheim (Californie) quelques heures après son revers dans sa quête de titre suprême des poids lourds. Le natif de La Roche-sur-Yon, qui a été déclaré perdant sur décision unanime des juges à l'issue du cinquième round, a confié son envie de reprendre l’entraînement rapidement pour retourner dans les octogones.

Only 3 years in the UFC!@Ciryl_Gane will be back... pic.twitter.com/iBt4AqqXZq

— UFC Europe (@UFCEurope) January 23, 2022