UFC : Ciryl Gane s’incline contre Francis Ngannou pour le titre UFC des lourds

Ciryl Gane s’est incliné face à Francis Ngannou ce dimanche 23 janvier pour le titre UFC des poids lourds à Anaheim, en Californie (Etats-Unis).

«Désolé !» C’est le premier mot qui est sorti de la bouche du combattant français MMA devant la caméra au moment de retourner dans son camp après cinq rounds et notamment une ultime prise au sol du Camerounais. Et ce fut la grande surprise de cet affrontement entre les deux anciens partenaires d’entraînement de la MMA Factory.

Bon Gamin is just arriving in this game.





What @Ciryl_Gane has done in three years has been extraordinary...he'll be back. #UFC270 pic.twitter.com/MKXimVAGjP — UFC Europe (@UFCEurope) January 23, 2022

Alors que Ciryl Gane, après une entrée détente comme à son habitude (sur le rythme de «Gangsta Party» de Tupac), était parfaitement entré dans ce combat en remportant les deux premiers rounds avec son style habituel rythmé par ses kicks. De quoi imaginer le meilleur ?

EDGE OF YOUR SEAT TYPE OF FIGHT.



@Francis_Ngannou & @Ciryl_Gane throwing down for the undisputed HW throne! #UFC270 pic.twitter.com/yOWmH72gEU — UFC Europe (@UFCEurope) January 23, 2022

Sauf qu’en face, à la surprise générale, et alors que tout le monde se disait qu’il était sans solution et peut-être fatigué, Francis Ngannou a sorti un coup de maître dès le troisième round en emmenant le Français à plusieurs reprises. Jusqu’à s’imposer au terme des cinq rounds et la décision unanime.

INCREDIBLE.



@Francis_Ngannou shows a completely different side of his arsenal tonight. What a talent. #UFC270 pic.twitter.com/l2P8ZqC3e8 — UFC Europe (@UFCEurope) January 23, 2022

Ngannou conserve ainsi sa ceinture de champion du monde UFC des lourds, ajoutant une 17e victoire à son palmarès (3 défaites) et infligeant à Gane son premier revers en 11 combats.

«Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Je suis désolé mais félicitations à Francis. Il a fait exactement ce qu'il fallait pour me battre. Je suis un peu triste mais c'est une bonne expérience pour moi. Je viens d'arriver récemment à l'UFC», a confié «Bon Gamin» qui reviendra pour une nouvelle chance mondiale.

«C'est un grand soulagement, a confié Ngannou à RMC après le combat. Mes 10 derniers mois n'ont pas été faciles. J'ai eu plusieurs pressions psychologiques mais je savais que le plus important était de garder la tête froide. Le sol était une possibilité, j'étais plus confiant sur ma lutte. Je m'entraîne avec quelqu'un qui est très réputé dans ce domaine. Depuis un certain moment, je sens que mon niveau évolue mais je n'avais pas eu encore l'occasion de le prouver. Comme j'avais un handicap avec un ligament croisé antérieur déchiré il ya 3 semaines, j'ai saisi l'occasion car je n'étais pas très stable sur mon genou. Cela m'évitait d'étouffer mon genou. (Concernant Ciryl Gane) Oui, c'est une bonne sensation de battre Ciryl Gane, qui était un très bon adversaire même si certains pensent que je l'ai considéré comme mon adversaire, ce qui n'était pas le cas. Si je n'avais pas été là, il aurait certainement pris la ceinture (...).»

La suite ? Francis Ngannou et Ciryl Gane vont-ils recroiser ou le Camerounais ira-t-il en boxe anglaise ? «Tout est possible pour la suite, a-t-il indiqué. Il faut résoudre la situation avec l'UFC, qui est très tendue ces derniers temps. J'ai le maximum de cartes en main. Soit, ils vont s'arranger pour négocier soit ils vont me libérer. Je combats la liberté et l'indépendance, c'est tout. Je pense que chaque combattant doit être en position de s'exprimer sans avoir peur des représailles. Même pour ceux qui débutent, c'est un droit. Il n'y a pas besoin d'être en position de force pour réclamer ce qui est dû.»

