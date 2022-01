Euro 2022 de handball : Les Bleus réagissent face au Monténégro (36-27) et entrevoient les demi-finales

L'équipe de France s'est largement imposée face au Monténégro (36-27) dans le troisième match du tour principal de l'Euro de handball.

Après une défaite surprenante face à l'Islande samedi, les bleus ont su réagir face au Monténégro. Un match nul, face au Danemark mercredi, suffirait aux hommes de Guillaume Gilles pour se qualifier en demi-finales.

Un match nul ou une victoire, quel que soit le score, contre les Danois, vice-champions olympique et premiers qualifiés lundi après leur victoire contre les Pays-Bas, permettrait aux Bleus de rejoindre le dernier carré.

Et ce sera logiquement avec le duo Ludovic Fabregas-Karl Konan en défense, qui leur avaient visiblement tant manqué il y a deux jours. Tous les deux étaient absents lors de la déroute islandaise (29-21) samedi: des symptômes grippaux pour le premier et un test positif au Covid-19 pour le second.