Open d'Australie : Alizé Cornet atteint son premier quart de finale en Grand Chelem

Une performance historique pour la Française après plus de 2h30 de combat. Afin de se qualifier pour son premier quart de finale dans un tournoi majeur, Alizé Cornet (61e) a battu difficilement Simona Halep (15e) en trois sets (6-4, 3-6, 6-4) ce lundi 24 janvier lors des huitièmes de finale de l’Open d’Australie.

Deux jours après avoir célébré son 32e anniversaire, Alizé Cornet s’est offert un nouveau cadeau en décrochant son premier quart de finale dans un Grand Chelem, mettant fin à un malheureux record de 63 participations sans parvenir à atteindre ce stade.

Pourtant, rien n’aura été simple dans sa rencontre avec la Roumaine Simona Halep, en pleine forme après sa victoire lors du tournoi préparatoire à Melbourne (Australie) il y a deux semaines.

Alizé Cornet a pris le meilleur sur son adversaire dans le premier set, avant de mener 3-1 dans le second. Sous une chaleur suffocante, elle a ensuite accusé le coup sur le plan physique, encaissant six jeux consécutifs et perdant le second set, la poussant à jouer un ultime set décisif pour sa qualification.

La Niçoise est parvenue à l’emporter au bout de l’effort, après 2h35 de lutte contre l’ancienne numéro 1 mondiale, en convertissant sa troisième balle de match. Au prochain tour, elle affrontera ce mardi (à 1h en France) l’Américaine Danielle Rose Collins (30e).