Vidéo : avant le MMA, Ciryl Gane réalisait des dunks impressionnants

Ciryl Gane, qui a été battu dans sa quête de titre UFC par Francis Ngannou dimanche, a toujours été un surdoué dans les sports. Et avant les octogones, le combattant MMA brillait sur les parquets de basket.

Une vidéo a refait surface sur les réseaux sociaux via le compte @HoopsOnFire_. On y voit Ciryl Gane, un peu plus jeune (la vidéo n’est pas datée), en train de réaliser quelques dunks sur un playground.

Avant d'être l'un des meilleurs combattants MMA au monde, @ciryl_gane était aussi un basketteur avec quelques qualités de dunkeur





Quel mutant





Très à l’aise, le natif de La Roche-sur-Yon n’a jamais caché son amour pour le basket qu’il a pratiqué. Grand sportif, celui qui a découvert le MMA il y a seulement quatre ans, a également touché au football, au judo et au Muay-Thaï. Toujours avec réussite.

A 31 ans, le pensionnaire de la MMA Factory à Paris s'est incliné pour la première fois en carrière après dix victoires contre Francis Ngannou, dimanche, pour la ceinture UFC des poids lourds.