Vidéo : Plus de 50.000 peluches lancées en plein match de hockey sur glace

C’est une tradition aux Etats-Unis. Plus de 50.000 peluches ont été lancées, ce week-end, sur la glace de la patinoire du Giant Center (Pennsylvanie) lors du match opposant les Bears de Hershey aux Wolf Pack de Hartford.

Les spectateurs présents dans l’enceinte ont établi un nouveau record du monde. Au moment de célébrer le premier but inscrit par l’équipe locale, ils ont lancé pas moins de 52.341 nounours, pulvérisant l’ancien record établi en 2019 avec 45.650 peluches. La quantité était si importante que certains joueurs se sont amusés à se jeter dans les piles de peluches et la rencontre a dû être interrompue pendant plus de 30 minutes le temps de tout évacuer.

‘SWEET CUDDLY MAYHEM!’ Thousands of stuffed animals were collected for charity as the Hershey Bears, a minor league affiliate of the NHL's Washington Capitals, held their 'Teddy Bear Toss' event over the weekend. https://t.co/Di1jq6AR6K pic.twitter.com/AkU4BXeer5 — ABC News (@ABC) January 24, 2022

Le «teddy bear toss» (lancer d’ours en peluche), qui a fait son retour après avoir été interdit en raison de la crise sanitaire, est une action caritative pour venir en aide aux enfants défavorisés. Les peluches sont en effet collectées avant d’être redistribuées dans des hôpitaux ou des associations de la région. Il arrive même que les joueurs prennent le temps d’aller les offrir eux-mêmes.

Tonight, we BREAK our own record! The 2022 @GiantFoodStores Teddy Bear Toss has produced a grand total of 52,341 stuffed animals! THANK YOU! #TeddyBearTossHershey #HersheyBearsCares pic.twitter.com/0WUEYd6ULy — Hershey Bears (@TheHersheyBears) January 23, 2022

Et la fête a été totale en Pennsylvanie. Car sur la glace, les Bears de Hershey, qui portent bien leur nom, ont surclassé leurs adversaires avec une large victoire grâce notamment à un triplé de l’attaquant suédois Alex Jonsson Fjällby (5-0).