CAN : le drôle de maillot porté par le «gardien» des Comores

Chaker Alhadhur, habituel défenseur, a évolué au poste de gardien lors de Cameroun-Comores (2-1), lundi en huitièmes de finale de la CAN 2022. Et il portait un maillot original.

Il se souviendra à jamais de ce moment. Gardien de fortune après les forfaits des trois portiers de la sélection comorienne (deux pour Covid, un pour blessure), le défenseur d’Ajaccio a été héroïque, stoppant plusieurs tentatives des Lions indomptables.

En plus de son match exceptionnel, Chaker Alhadhur, formé au FC Nantes, va conserver un joli souvenir avec son maillot très spécial. Son maillot habituel, le n°3, a été barré avec de l’adhésif bleu. Une image qui a été très partagée sur les réseaux sociaux.

Un match, une image... Les Comores sont éliminés mais ils ont gagné le coeur de millions de fans au-delà même du continent africain. Respect. #CAMCOM #CAN2021 #RFICAN pic.twitter.com/rNu6LoDqmI — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) January 24, 2022

«On savait que cela serait compliqué, a expliqué le «gardien» à BeIN Sports après la rencontre. Je ne sais même pas si ce type de situation a déjà existé ! Mais je ne vais retenir que du positif. On peut sortir dignement et la tête haute de cette CAN. On peut même être très fiers de ce qu’on a réussi dans cette compétition. On n’a vraiment pas démérité !»

Pour leur première participation à une Coupe d'Afrique des nations, les Comores, qui ont terminé troisièmes du groupe C derrière le Maroc et le Gabon (avec une incroyable victoire contre le Ghana), repartent avec une belle expérience et une très belle cote de popularité.