France-Danemark, Euro 2022 de handball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Direction les demi-finales ? L’équipe de France retrouve, ce mercredi, le Danemark à l’Euro 2022 de handball dans un match décisif pour espérer se qualifier pour le dernier carré. Voici le programme TV.

Cinq mois après la finale des JO de Tokyo remportée par les Bleus (25-23), les hommes de Guillaume Gille sont à nouveau opposés aux Danois. Cette fois, pas de titre en jeu, mais une qualification pour les demi-finales.

Battus le week-end dernier par l’Islande (21-29), les Tricolores se sont parfaitement relancés dans ce tour principal grâce à leur victoire, lundi, contre le Monténégro (36-27). Ils ont également bien été aidés par la défaite des Islandais face aux Croates pour croire à nouveau à une qualification pour les demies.

Mais les coéquipiers de Valentin Porte ne devront pas se relâcher face à l’équipe danoise double championne du monde en titre et déjà qualifiée pour la suite de la compétition. Ils seront assurés d’accéder au dernier carré en cas de victoire ou de match nul. Ils pourraient même être qualifiés avant la rencontre si l'Islande ne bat pas le Monténégro un peu plus tôt dans la journée.

Mais quoi qu’il en soit, les Danois risquent d’être revanchards et ne faciliteront pas la tâche des Français. «Je pense qu’après la finale des Jeux olympiques, ils n’ont pas envie de faire de cadeau et c’est normal, a prévenu Nikola Karabatic. (…) C’est pour moi l’équipe qui joue le mieux dans cette compétition, donc ça va être une vraie montagne à gravir, mais on fait du hand pour jouer ces matchs-là». Aux Bleus de répondre présent pour poursuivre l’aventure en terre hongroise.

Le programme TV

France-Danemark



Euro 2022 de handball



Mercredi 26 janvier



A partir de 20h30 en direct et en intégralité sur Bein SPORTS 1 et TFX