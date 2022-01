Instagram : Ciryl Gane est le combattant français le plus suivi

Battu par Francis Ngannou pour le titre UFC des poids lourds samedi, Ciryl Gane a gagné en popularité, notamment sur Instagram.

Il s’est peut-être incliné pour la première fois en carrière en MMA après dix victoires, mais «Bon Gamin» a touché les cœurs. Après avoir perdu contre le champion en titre, le natif de La Roche-sur-Yon s’est excusé à la caméra. Son «désolé» à ses fans et sa famille a fait le tour des réseaux sociaux.

Les messages de soutien et de sympathie ont afflué sur les comptes de Ciryl Gane et sa popularité a évidemment grandi. Et notamment sur Instagram, comme l’a visionné La Sueur.

Il se classe donc premier des combattants français les plus suivis ! pic.twitter.com/StziJ0aplH — La Sueur (@LaSueur_off) January 24, 2022

Avant son combat à Anaheim samedi, lors de l’UFC 270, Gane était à 480.000 abonnés sur Instagram. Il en a gagné près de 180.000 et est passé à 660.000 abonnés après son combat.

Il devient ainsi le combattant français le plus suivi sur ce réseau social devant Teddy Riner (judo) et Tony Yoka (boxe).

