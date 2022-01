Euro 2022 de handball : L’équipe de France qualifiée pour les demi-finales si…

Un choc décisif. L’équipe de France retrouve, ce mercredi soir, le Danemark à l’Euro 2022 de handball avec pour mission de se qualifier pour les demi-finales. Et les Bleus seront assurés d’atteindre le dernier carré s’ils ne s’inclinent pas face aux Danois doubles champions du monde en titre.

L’avenir des Tricolores dans la compétition s’était considérablement assombri après la défaite concédée, ce week-end, contre l’Islande (21-29). Mais il s’est dégagé avec la large victoire, lundi, face au Monténégro (36-27), ajoutée au revers concédé par les Islandais contre la Croatie.

Alors qu’un succès de l'Islande aurait contraint les coéquipiers de Valentin Porte à s’imposer avec pas moins de sept buts d’écart pour se hisser dans le dernier carré, une victoire ou même un match nul suffira aux Bleus pour décrocher leur billet pour le dernier carré. Ils pourront même être qualifiés avant la rencontre si les Islandais ne gagne pas dans l’après-midi contre le Monténégro.

Mais une chose est sûre, les Danois, qui n’ont sûrement pas digéré leur revers il y a cinq mois en finale des JO de Tokyo, entreront sur le terrain avec la volonté de prendre leur revanche, même s’ils sont déjà qualifiés. «Je pense qu’après la finale des Jeux olympiques, ils n’ont pas envie de faire de cadeau et c’est normal», a assuré Nikola Karabatic. «Il faudra être prêt d’entrée, jusqu’au bout, a lancé de son côté Karl Konan. Les moindres erreurs vont être fatales, mais on est fait pour ça. On a qu’une envie, jouer notre chance jusqu’au bout.»

La France qualifiée pour les demi-finales si…

- La France gagne ou fait match nul contre le Danemark



- La France s’incline contre le Danemark et l’Islande ne bat pas le Monténégro