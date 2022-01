JO 2022 : quelles sont les règles du curling ?

Pour la 8e fois de son histoire, le curling est au programme des Jeux olympiques d'hiver, à Pékin. Un sport parfois obscur et peu médiatisé. Voici toutes les règles à connaître pour suivre l'épreuve.

La compétition

Le principe du curling est de placer des pierres de granit poli munies d'une poignée le plus près possible du centre d'une cible en les faisant glisser sur la glace. Les partenaires du lanceur peuvent balayer la glace devant la pierre pour faciliter la glisse.

Trois épreuves sont au programme : une masculine, une féminine, et pour la deuxième fois un double mixte. La compétition de déroulera du 2 au 20 février.

Le déroulement des épreuves

Les tournois masculin et féminin opposent dix équipes qui se rencontrent toutes dans une poule unique. Les quatre premières à l'issue de cette phase de poule vont en demi-finales (1er contre 4e - 2e contre 3e). Le tournoi mixte accueille pour sa part huit équipes.

Les règles

Une rencontre oppose deux équipes de quatre joueurs, qui lancent chacun deux pierres. Une partie peut compter jusqu'à dix manches. A chaque manche, un point est attribué à l'équipe ayant la pierre la plus proche du centre. Si une équipe possède plusieurs pierres plus proches du centre que la meilleure de l'équipe adverse, elle totalise autant de points que de pierres. Ne sont prises en compte que les pierres se trouvant sur la cible ou touchant son cercle extérieur. L'équipe qui totalise le plus de points à l'issue de la 10e manche remporte la rencontre.

L’équipement

Chaque joueur est chaussé de chaussures avec une semelle glissante à l’avant et une autre antidérapante à l’arrière. Les participants sont également munis d’un «balai» qui permet de frotter et faire chauffer la glace pour faciliter la glisse de la pierre. Il existe plusieurs formes et tailles.

Les pierres utilisées sont en granit d’Ecosse ou du pays de Galles. Elles disposent d’une poignée et pèsent 20 kilos. Concernant la piste, elle mesure 45,72m de long et de 5m de large, alors que la cible, où les pierres sont envoyées, est également appelée «maison».