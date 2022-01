JO 2022 : Qui seront les porte-drapeaux de l’équipe de France ?

Les porte-drapeaux français pour les JO 2022 de Pékin (4-20 février) seront désignés ce mercredi soir par le CNOSF.

Alors que les Jeux olympiques d’hiver approchent à grands pas, c’est une étape importante qui va avoir lieu à Paris aujourd'hui avec la désignation de ceux qui porteront le drapeau tricolore lors de la cérémonie d’ouverture.

Et ils sont six à encore être candidats : Guillaume Cizeron (patinage artistique), Maurice Manificat (ski de fond), Kevin Rolland (half pipe), Gabriella Papadakis (patinage artistique), Julia Pereira (snowboard) et Tessa Worley (ski alpin).

De leur côté, Alexis Pinturault et Perrine Laffont, qui faisaient figures de favoris, ne se sont pas portés candidats en raison du calendrier des compétitions.

«A la base, je voulais postuler pour être porte-drapeau, a avoué la championne olympique en titre de ski de bosses. Mais c’est mort par rapport au calendrier.»

Même son de cloche du côté du vainqueur du gros globe de cristal. «J'aurais bien aimé, j'en ai discuté mais il y avait un gros problème : on ne peut pas rendre le trajet plus court entre le village olympique du ski alpin et le village de la cérémonie d'ouverture, a expliqué Pinturault. Tout le voyage, ça aurait fait pas loin de 7 heures et ça tombe entre deux entraînements de descente, je ne voulais pas que ça me porte préjudice.» Le skieur a un programme très chargé avec quatre courses (super-G, combiné, géant, slalom) et sûrement le parallèle par équipes. Pour rappel, comme lors des JO de Tokyo, un homme et une femme se partageront l'honneur d’être porte-drapeaux.

Les porte-drapeaux des Jeux Paralympiques (4-13 mars) seront présentés également mercredi soir. La désignation se fera sur le plateau de Tout le sport, l’émission de France 3.