NBA : Scottie Pippen et Michael Jordan ne se parleront «plus jamais» annonce Charles Oakley

Selon l’ancien joueur NBA, Charles Oakley, la relation entre Michael Jordan et Scottie Pippen – qui ont remporté six titres de champions dans les années 1990 avec les Bulls de Chicago – est irrémédiablement rompue.

Invité du podcast du journaliste américain Bill Simmons, l’ex-coéquipier de Jordan et Pippen aux Bulls en 1988 affirme que les deux hommes ne se parleront plus jamais en raison des tensions qu’a fait naître la série documentaire The Last Dance diffusé en 2020 sur Netflix. «Je pense que c’est terminé entre eux», lâche-t-il.

Pour rappel, Scottie Pippen avait ouvertement exprimé sa frustration après le visionnage de la série documentaire. L’ancien ailier des Bulls de Chicago estime que The Last Dance illustre à la perfection l’égocentrisme démesuré de Michael Jordan, et son besoin de nourrir son image de «meilleur joueur de tous les temps».

L'image de Scottie Pippen ternie

Scottie Pippen estime également que sa propre image a été ternie dans la série documentaire – où on le voit refuser d’entrer sur le terrain lors d’un match de playoffs, ou refuser de se faire opérer d’une blessure en raison de son mécontentement avec les dirigeants au sujet de son contrat – de même que le rôle joué par les autres membres de l’équipe n’a pas été suffisamment mis en valeur.

«Il estime que Michael Jordan n’aurait jamais remporté six titres de champion sans lui», affirme Charles Oakley à propos de Scottie Pippen. Ami personnel de Michael Jordan, Charles Oakley pense que Michael Jordan n’a aucunement l’intention de répondre aux frustrations de son ancien coéquipier. «Il va simplement continuer de faire comme d’habitude. Jouer au golf, pêcher, se relaxer, et fumer des cigares», lance-t-il.