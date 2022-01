NFL : Tom Brady va prendre sa retraite après 22 saisons

Après 22 ans saisons, la superstar du football américain Tom Brady va prendre sa retraite, a annoncé la chaîne de télévision sportive ESPN.

A plusieurs reprises cette saison, le quarterback en contrat avec les Tampa Bay Buccaneers, qu’il avait rejoint la saison dernière, avait déclaré qu'il souhaitait jouer au moins un an de plus NFL. Cependant, l'élimination prématurée des Buccs en play-offs, dimanche dernier, après un match au scénario complétement fou contre les Rams de Los Angeles (30-27), avait accru les spéculations autour de l'avenir du joueur de 44 ans.

