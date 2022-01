Ligue 1 : la date du report entre Lyon et Marseille enfin connue

Un peu plus de deux mois après son interruption, le match entre Lyon et l’OM a enfin été reprogrammé. Cette rencontre de la 14e journée de Ligue 1 sera finalement rejouée ce mardi 1er février.

Le 8 décembre dernier, la commission de la discipline de la LFP avait rendu son verdict. Elle avait notamment retiré un point à l’OL et prononcé le match à rejouer à huis clos, après les incidents survenus au Groupama Stadium le 21 novembre et le jet d’une bouteille sur Dimitri Payet. Mais l’Olympique de Marseille avait contesté la décision de faire rejouer la rencontre et décidé de faire appel. Mais ce dernier a été rejeté par la Fédération française de football.

Le club olympien disposait ensuite de quinze jours pour porter l’affaire devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et espérer obtenir gain de cause. Mais, après une longue réflexion, la direction marseillaise a finalement décidé d'accepter le verdict de la Ligue de rejouer le match et de ne pas saisir le CNOSF.

Alors que deux dates étaient envisagées pour disputer la rencontre, elle se rejouera donc ce mardi 1er février après la victoire de Marseille contre Montpellier en 8e de finale de la Coupe de France. Cette décision n'arrange pas forcément les affaires de l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien sera en effet privé de Lucas Paqueta (7 buts, trois passes décisives en L1 cette saison), retenu avec l'équipe du Brésil pour les dernières rencontres qualificatives pour la Coupe du monde 2022. Côté marseillais, Gerson se trouve lui aussi avec la sélection brésilienne.