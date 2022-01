Open d’Australie : Rafael Nadal s’offre une magnifique «remontada» pour conquérir son 21e titre du Grand Chelem

Héroïque et historique Rafael Nadal ! Mené 2 sets à 0 en finale de l’Open d’Australie, l'Espagnol a renversé, ce dimanche, le Russe Daniil Medvedev (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5) pour conquérir son 21e titre du Grand Chelem. Un record qu’il détient désormais seul devant Roger Federer et Novak Djokovic.

Début décembre, le Majorquin n’était même pas sûr d’être présent à Melbourne. Il avait contracté le Covid-19 et avait laissé planer le doute sur sa participation. Mais il a finalement fait le voyage jusqu’en Australie, un peu dans l’inconnu après plus de cinq mois sans jouer en raison d’un problème au pied qui l’avait contraint de mettre un terme prématuré à sa saison. Et il a bien fait de le faire.

Car après son titre au tournoi de Melbourne (ATP 250), Rafael Nadal a écrit une nouvelle page de l’histoire du tennis à l’autre bout du monde. Avec ce 21e titre (2 Open d'Australie, 13 Roland-Garros, 2 Wimbledon, 4 US Open), il est devenu le joueur le plus couronné en Grand Chelem, devançant au panthéon ses deux plus grands rivaux que sont Federer et Djokovic, qui n’a pu participer au tournoi après avoir vu son visa annulé. Mais aussi le deuxième joueur de l’ère Open avec le Serbe, le 4e dans l’histoire, à avoir remporté au moins deux fois chacun des Majeurs.

Et sur la Rod Laver Arena, comme après ses derniers mois pour le moins difficiles, il est revenu de loin pour s’imposer au terme d’un énorme bras de fer de 5h24. Dans un remake de la finale de l’US Open 2019, remportée par le «Taureau de Manacor», Rafael Nadal s’est rapidement retrouvé mené de deux manches par le Russe et condamné à l’exploit. Et pour la 4e fois de sa carrière, il a réalisé un improbable «remontada» devant un public tout acquis à sa cause.

Dos au mur, l’Espagnol a eu le mérite de ne pas lâcher et de croire en son destin. Et au fil des jeux, il a pris le dessus et refait son retard sur son adversaire, de plus en plus crispé et agacé par la tournure des événements, jusqu’à mettre la main sur cette finale épique. Et après avoir servi une première fois pour le match, il a parachevé son œuvre avec un dernier jeu blanc plein de maitrise.

Le sacre en poche, Rafael Nadal pouvait savourer son bonheur et se jeter dans les bras des membres de son clan pour célébrer ce 21e titre en Grand Chelem. Avant d’en décrocher un 22e «chez lui» sur la terre battue de Roland-Garros ? Rendez-vous dans quatre mois.