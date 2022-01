Prix d'Amérique 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La 101e édition du mythique Prix d'Amérique a lieu ce dimanche 30 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Voici le programme TV de la course.

Le monde du trot retient son souffle. Diffusé dans 36 pays, le championnat du monde des trotteurs met aux prises, chaque année le dernier dimanche du mois de janvier, les 18 meilleurs chevaux et juments du moment. A la clef, 405.000 euros promis à l'entourage du vainqueur.

Et dans cette filière sélective qu'est le trot attelé, la France a pris l'habitude de jouer les premiers rôles que cela soit à travers ses champions (Ourasi, Belino II, Roquépine pour ne citer qu'eux), ses étalons (Ready Cash), ses entraîneurs (Jean-René Gougeon, Henri Levesque...) ou ses drivers de renom (Jean-René Gougeon, Franck Nivard, Jean-Michel Bazire...).

Le forfait de Face Time Bourbon rebat les cartes

Cette année ne devrait pas échapper à la règle, même en l'absence du grand champion et double tenant du titre Face Time Bourbon contraint de renoncer en raison d'une blessure au pied. Parmi les favoris, on peut citer Etonnant, Gu d'Héripré, Ganay de Banville, Délia du Pommereux ou encore Galius. A moins que cela soit l'année de l'Italien Vivid Wise As ?

Le programme TV

Prix d'Amérique 2022



Dimanche 30 janvier



A partir de 16h05 en direct sur Equidia et M6