PSG : Sergio Ramos forfait contre Nice, et absent face au Real Madrid ?

Sergio Ramos souffre d’une lésion musculaire au mollet droit, a indiqué ce dimanche le PSG à la veille du match contre Nice en Coupe de France.

Un nouveau coup dur. Régulièrement en proie à de nombreux pépins physiques depuis son arrivée à Paris l’été dernier, le défenseur espagnol est forfait pour le 8e de finale de Coupe de France contre Nice. Mais surtout, il est incertain pour le 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid, son ancienne équipe, le 15 février.

«Nous suivrons son évolution au jour le jour. On ne connaît pas encore sa durée d'absence, a indiqué en conférence de presse l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino. Comme toujours avec une blessure, il faut observer au quotidien. On ne peut pas dire combien de temps Ramos sera absent, quand il sera de retour à l’entraînement et quand il pourra jouer.»

Une rechute qui intervient alors que Sergio Ramos venait d'enchaîner pour la première fois de la saison deux rencontres. Il avait même marqué contre Reims (4-0) le 23 janvier en Ligue 1, pour sa première titularisation au Parc des princes comme Parisien.

«Je ne sais pas quand il pourra rejouer. Cela dépend de son évolution. Nous verrons après les examens de lundi», a déclaré le technicien argentin.