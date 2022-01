Vidéo : le petit-fils de Mohamed Ali imite son grand-père en plein combat de boxe

Nico Ali Walsh, petit-fils de Mohamed Ali, a remporté son quatrième combat de boxe en carrière samedi et a imité le célèbre «Shuffle» de son grand-père.

Au Hard Rock Hotel & Casino de Tulsa, l’Américain a poursuivi son joli début de carrière chez les professionnels (4 victoires en autant de combats) en battant Jeremiah Yeager dès le deuxième round.

A 21 ans, Nico Ali Walsh, qui porte un short blanc en hommage à son grand-père, a effectué un petit clin d’œil à son grand-père en effectuant le célèbre «Ali shuffle», un mouvement de jambes spectaculaire. De quoi faire plaisir aux nostalgiques.

Ali Walsh with the Ali shuffle and devistating power for the 2nd round KO #ConceicaoMartinez pic.twitter.com/Tx81PALME0

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) January 30, 2022